Представители "Нацкорпуса" и сторонники ОПЗЖ устроили массовую драку у Харьковского горсовета. ВИДЕО

В ход пошли кулаки и газовые баллончики. Полиция открыла производство о хулиганстве.

Видео драки опубликовано в телеграмм-канале "ХС", сообщает Цензор.НЕТ.

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На этих кадрах видно, как группа националистов прогоняет сторонников ОПЗЖ.

Представитель "Нацкорпуса" в Харькове Константин Немичев рассказал ресурсу "057", что конфликт возник из-за переименования проспекта маршала Петра Григоренко именем маршала Жукова.

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"Группа "титушек" "ОПЗЖ" пришла под стены горсовета отстоять переименование проспекта имени Петра Григоренко в маршала Жукова. Между патриотично настроенными людьми и сторонниками "ОПЗЖ" началась словесная перепалка. Им стали задавать вопросы, на которые у них не было ответа. После сторонники "ОПЗЖ" и вовсе стали заявлять, что в Украине нет войны, идет гражданский конфликт, и рассказывать прочую российскую пропаганду. В итоге патриоты просто прогнали этих провокаторов от горсовета", - пояснил Константин Немичев.

По его словам, получив отпор, активисты "ОПЗЖ" ушли и продолжать конфликт не стали.

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В полиции Харьковской области отметили, что начали уголовное производство по статье "хулиганство" и выясняют все обстоятельства случившегося.