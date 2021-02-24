"Без цензуры в прямом эфире": митинги за Стерненко, оскорбленный кум Путина, вакцина от Степанова. ВИДЕО

Митинги в поддержку Сергея Стерненко, свежие рейтинги партий и отношение к санкциям, скандальный индийский вояж Максима Степанова и ответ России за оскорбление путинского кума, Виктора Медведчука - "Без цензуры в прямом эфире" будет препарировать непростое время.

Сегодня в 20:45 берите чай или что-то покрепче, потому что в "Без цензуры в прямом эфире" будем раскладывать по полочкам информационный хаос этих горячих дней.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич будут говорить о нижеследующем:

- Ответ на правовой "беспредел". Почему приговор Сергею Стерненко вызвал такое возмущение? Кто и за что так ненавидит одесского активиста? При чем здесь Портнов, Татаров и "русский мир"?

- Как меняются электоральные настроения украинцев? Поддерживают ли они санкции СНБО против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко? И кто готов поддержать кума Путина на выборах?

- Как Россия отвечает Украине на оскорбление Виктора Медведчука? К чему готовиться на фронте? И как далеко готов зайти Кремль в защите путинского кума?

- Индийский вояж Максима Степанова. Что это было? А главное - зачем? Стоит ли колоться тем, что привез Степанов из Индии? А еще - подумаем о новых креативных способах, как министр может избежать отчета в парламенте и отставки за провал всего, что можно было провалить.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!