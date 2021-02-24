Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА. ВИДЕО

Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - закарпатские медики фиксируют новые симптомы коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По его словам, в целом течение болезни у пациентов стало тяжелее и больше людей нуждаются в кислородной терапии. Места в больницах быстро заполняются - ежедневно госпитализируют более 200 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черкасский врач Горенко, который стал первым вакцинированным от COVID-19 в Украине, рассказал о самочувствии: "Ничего страшного в этом нет". ВИДЕО

Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул.

"Раньше, если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи, рвоты, то сейчас это один из симптомов. Еще коллеги говорят о нарушении слуха, нетипично, как мы видели полгода назад", - отметил Пшеничный.