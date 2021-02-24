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Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА. ВИДЕО

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Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - закарпатские медики фиксируют новые симптомы коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По его словам, в целом течение болезни у пациентов стало тяжелее и больше людей нуждаются в кислородной терапии. Места в больницах быстро заполняются - ежедневно госпитализируют более 200 человек.

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Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул.

"Раньше, если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи, рвоты, то сейчас это один из симптомов. Еще коллеги говорят о нарушении слуха, нетипично, как мы видели полгода назад", - отметил Пшеничный.

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Топ комментарии

  • Агамемнон
    Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА - Цензор.НЕТ 8972
  • Ksenia VB
    Чим далі тим веселіше.
    Продовжуйте ходити без масок...дибіли.
  • Yuriy Smith
    Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул. Источник: https://censor.net/ru/v3249914\\\\\\\\

    Слетел с дороги = быстро ехал
    Упал = проигнорировал силу притяжения
    Обосрался = много ел
    Разорился = имел деньги
    Умер = жил.

    Они блин как-то даже неинтересно рассказывают. Сказали бы шо президент сам подал пример шо мона стадо загнать на лыжи и там вместе бесноваться без намордников, но причина вспышки - гульбища полтора мес. взад. Тогда как максимум это должно было быть 2 нед., не?
    б*же, Стебанава на нары мыло Путина!
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