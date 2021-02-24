Новые симптомы COVID-19 выявили на Закарпатье, болезнь протекает тяжелее, - ОГА. ВИДЕО
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Потеря вкуса, обоняния и нарушения слуха - закарпатские медики фиксируют новые симптомы коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
По его словам, в целом течение болезни у пациентов стало тяжелее и больше людей нуждаются в кислородной терапии. Места в больницах быстро заполняются - ежедневно госпитализируют более 200 человек.
Причиной стремительного распространения COVID-19 в ОГА называют пренебрежение правилами безопасности, в частности во время рождественских каникул.
"Раньше, если брать 10 пациентов, у 1-2 могли быть проявления диареи, рвоты, то сейчас это один из симптомов. Еще коллеги говорят о нарушении слуха, нетипично, как мы видели полгода назад", - отметил Пшеничный.