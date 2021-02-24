В Лисичанске выявлен тайник с боеприпасами наемников РФ, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луганской области правоохранители при проверке оперативной информации обнаружили тайник наемников РФ с оружием и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальная полиции.

Оперативники получили информацию о том, что в 2014 году боевики, используя труд незаконно задержанных граждан Украины - местных жителей, привезли и розгрузили средства поражения у заброшенного бомбоубежища завода ГТВ в г. Лисичанск. В дальнейшем, члены НЗФ самостоятельно перенесли боеприпасы внутрь бомбоубежища, где спрятали в заранее подготовленной нише в стене и затем замуровали ее кирпичом.

В общем из тайника изъято мины 82 мм, снаряды ВОГ различных модификаций, некоторые со следами переработки, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, РПГ различных модификаций, снаряды к РПГ и стартовые двигатели к ним, реактивный пехотный огнемет, тротиловые шашки, снаряды и патроны различных калибров. В общем из схрона было изъято более 8000 смертоносных предметов.

Также читайте: Бойцы Нацгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в Попасной

По заключению взрывотехников некоторые из обнаруженных боеприпасов перевозить нельзя, поэтому решается вопрос об их уничтожении на месте.

Смотрите: Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж