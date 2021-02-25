Сегодня 150 лет со дня рождения Леси Украинки: выставки, новая опера и первое полное нецензурированное собрание сочинений. ВИДЕО

150 лет назад родилась выдающаяся драматург, поэтесса, писательница и общественный деятель Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка).

Как сообщает Цензор.НЕТ предусмотрен ряд мероприятий на государственном и общественном уровне.

В честь юбилея в столичном Украинском доме состоялось открытие Художественного проекта "Леся Украинка: 150 имен". Проект будет работать до 8 марта.



"150 имен - это метафора, в которой воплощены 150 путешествий, 150 друзей, 150 героев ее произведений. И это сотни людей, которые вдохновлялись ею - художники, кинематографисты, театралы, скульпторы. Мы говорим о том, что Леся - это невероятный импульс для вдохновения и интерпретации ", - рассказал куратор проекта Павел Гудимов.

Он также отметил, что концепция экспозиции заключается в освещении Леси Украинки прежде всего как человека. По его словам, в процессе подготовки выставки была предпринята попытка приоткрыть моменты, "которые были некомфортны или скрыты советской пропагандой".

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В рамках проекта в частности состоится интеллектуально-дискуссионная программа Косач Talks, которая продлится 25-28 февраля.

К 150-летнему юбилею Ларисы Косач закончена работа над масштабным изданием. Впервые опубликовано полное нецензурированное собрание сочинений Леси Украинки в 14-ти томах.



Режиссер Влад Троицкий и формация NOVA OPERA представят оперу "LE", которая трансформирует мумифицированный образ Леси Украинки, показывает ее живым человеком, борцом, образованной просветительницей, заложившей основы украинской государственности, вписав украинскую культуру в мировой контекст. Это история о том, чем жила Леся Украинка, о чем мечтала, и как ее мечта осуществилась. В спектакле звучат украинский, английский и немецкий языки. Авторы музыки - Сергей Вилка и Андрей Мерхель.

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Кроме того, в столичном Victoria Museum открылась выставка "Леся Українка - лицарівна Belle Epoque". В экспозиции представлены более 20 экспонатов эпохи, в которой жила и творила Лариса Косач.

Среди них есть уникальные вещи - костюм статского советника, которым был отец Леси, Петр Косач, платье с пелериной, аналогичное тому, которое было в гардеробе матери поэтессы Ольги Косач (Олены Пчилки). Кроме этого, здесь можно увидеть кружевное платье, в котором Леся могла прогуливаться у моря; блузы, подобные тем, которые она могла бы надевать на работу; наряд, в котором легко можно представить ее в обществе подруги Ольги Кобылянской.