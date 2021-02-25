Отказ в услугах на украинском языке - это нарушение прав человека, - Креминь. ВИДЕО

Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке фактически является нарушением прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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"Нарушение права на получение информации и услуг на украинском языке - это фактически нарушение прав человека. Поэтому мы, прежде всего, занимаемся правозащитой", - отметил он.

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Языковой омбудсмен привел примеры таких случаев. В частности, на Николаевщине в одном из супермаркетов командир воинской части в ответ на просьбу объяснить ему что-то на украинском получил "не просто отказ, а нецензурную брань". На днях к уполномоченному обратился ветеран Второй мировой войны, которому в аптеке нахамила продавщица после законного требования обслуживать его на украинском. "В результате инцидента у пенсионера поднялось давление и он был вынужден вызвать "скорую", - отметил Креминь.

Кроме того, по его словам, есть отдельные обращения, когда решениями судов установлены факты отказа отдельных субъектов хозяйствования применять государственный язык во время обслуживания граждан, сопровождающиеся оскорблениями и даже угрозами.

"Это нарушает их (граждан. - Ред.) права и наносит моральный вред. И именно в таких случаях мы будем действовать жестко", - подчеркнул Кремень, подчеркнув, что защита права граждан на свободное общение и получение информации и услуг на украинском языке во всех сферах на всей территории Украины является главной задачей Секретариата языкового омбудсмена.

"У нас нет задачи ездить с "патрулями", "языковыми инспекторами", которыми политики запугивают сегодня людей, пытаясь любым способом отменить штрафы за нарушение языкового закона. Но у нас должны быть инструменты наказывать злостных нарушителей, которые игнорируют нормы Конституции и законов Украины, тех, кто унижает честь и достоинство людей за использование украинского, порочит государственный язык", - заявил он.

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Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.