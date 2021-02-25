В Киеве сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО
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В столице начали вакцинацию от коронавируса. Первым прививку получил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.
Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев", передает Цензор.НЕТ.
После прививки Куценко заявил, что не имеет плохих ощущений.
По словам врача, он уже болел коронавирусом в легкой форме в ноябре, однако сейчас уровень антител у него упал.