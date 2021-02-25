В Киеве сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО

В столице начали вакцинацию от коронавируса. Первым прививку получил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев", передает Цензор.НЕТ.

После прививки Куценко заявил, что не имеет плохих ощущений.

По словам врача, он уже болел коронавирусом в легкой форме в ноябре, однако сейчас уровень антител у него упал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19