"Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич будет вынужден бежать в Россию, если "профессионалы и патриоты займутся сектором безопастности и обороны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины Игорь Смешко сказал Шуфричу во время эфира на телеканале Украина 24.

"Вы не дурак. Вы просто не патриот. Вы очень талантливый популист, но не патриот этой страны... С такой риторикой вы действительно нарабатываете на будущего депутата Госдумы России. так защищать агрессора в прямом эфире перед отцами и матерями, которые потеряли своих детей на этой войне, может только человек, который надеется на дополнительный паспорт и "парашют", который даст ему возможность с этой страны выехать. Если в этой стране, а это будет так рано или поздно, профессионалы и патриоты займутся сектором безопастности и обороны, вам действительно придется уезжать", - сказал Смешко.

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