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Госналогслужба проводит презентацию публичного отчета деятельности за 2020 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Государственная налоговая служба сегодня предоставит публичный отчет о работе Службы в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спикеры:

Алексей Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины;
Наталья Рубан - первый заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;
Евгений Олейников - заместитель главы Государственной налоговой службы Украины;
Михаил Титарчук - заместитель главыГосударственной налоговой службы Украины;
Наталья Калениченко - заместитель главыГосударственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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