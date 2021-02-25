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Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве. ВИДЕО

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Экипаж российской ракетной системы С-400 устроил массовое ДТП на Можайском шоссе в российской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель многотонной колесной платформы с ракетной системой не смог вовремя затормозить и въехал в микроавтобус сопровождения, который в свою очередь ударил легковой автомобиль. Созданный С-400 эффект домино, смог остановить только грузовик "КамАЗ". В ДТП повреждено два легковых автомобиля, микроавтобус и грузовик. Пострадавших нет.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Если бы не экипаж это сделали бы солдаты НАТО!!!
  • walshebneg
    Экипаж российской ракетной системы С-400 "Триумф" протаранил микроавтобус, две легковушки и "КамАЗ" в Москве - Цензор.НЕТ 595
  • Debor
    скрепы помялись
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