Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

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"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой диалога и решений", - отметил Зеленский.

По словам президента, детали станут известны позже.

"Всем нам, всем вам, нужно осознать, что центральная и местная власть не конкуренты, не соперники, а партнеры - одна команда. Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной - мы все победим. Если нет - мы все точно проиграем. Давайте взаимодействовать, слушать, говорить, помогать работать друг другу с мыслью не о следующих выборах, а о следующих наших поколениях украинцев", - подытожил президент.

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