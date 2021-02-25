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Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов. ВИДЕО

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Конкретных дат поставки вакцин AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее из-за нехватки производственных мощностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, причина - нехватка производственных мощностей в мире. Именно поэтому COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее.

"У нас еще есть AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - отметил Степанов.

Министр добавил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Степанов подчеркнул, что процесс вакцинации идет планово.

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Топ комментарии

  • 133133
    А график второй волны вакцинации есть )))
  • Valery Greff
    Другими словами, "жрите шо дают и просите добавки"
  • 133133
    Если выпить кружку воды из священной реки Ганг, то кислота в желудке может убить заразу и есть шанс остаться в живых.

    А если эту жидкость впрыснуть внутримышечно, то шансов практически нет.
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