Конкретных дат поставки вакцины AstraZeneca от COVAX нет, - Степанов. ВИДЕО
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Конкретных дат поставки вакцин AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее из-за нехватки производственных мощностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, причина - нехватка производственных мощностей в мире. Именно поэтому COVAX сместил даты, которые были объявлены ранее.
"У нас еще есть AstraZeneca по договоренности с COVAX - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - отметил Степанов.
Министр добавил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. Степанов подчеркнул, что процесс вакцинации идет планово.