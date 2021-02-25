Новости Видео

Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина. ВИДЕО

8 90944
Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался говорить на украинском языке во время выступления на сессии горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс Про все, активисты и коллеги по горсовету возмутились таким поведением. Чтобы избежать конфликта секретарь горсовета Юрий Тренкин вызвался поработать у русскоязычного Замирайло переводчиком-синхронистом, а полиция взяла в оцепление трибуну в сессионном зале горсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Шуфрич, вам придется бежать", - экс-глава военной разведки и СБУ Смешко-нардепу ОПЗЖ. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Не вмієш розмовляти на українській, підсрачник і геть з міськради.
  • wake up-UA
    Депутат горсовета Черкас от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина - Цензор.НЕТ 7048
  • Gozzalik salonu
    А на какую страну работает эта полиция?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости