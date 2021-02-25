Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина. ВИДЕО

Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Александр Замирайло отказался говорить на украинском языке во время выступления на сессии горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс Про все, активисты и коллеги по горсовету возмутились таким поведением. Чтобы избежать конфликта секретарь горсовета Юрий Тренкин вызвался поработать у русскоязычного Замирайло переводчиком-синхронистом, а полиция взяла в оцепление трибуну в сессионном зале горсовета.

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