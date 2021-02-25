"Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО

Семь лет идет война Российской Федерации против Украины. Оккупация Крыма, бои на Донбассе, героическая оборона донецкого аэропорта и не менее героическая сплоченность украинцев, объединившихся для помощи своей армии.