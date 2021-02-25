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"Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО

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Семь лет идет война Российской Федерации против Украины. Оккупация Крыма, бои на Донбассе, героическая оборона донецкого аэропорта и не менее героическая сплоченность украинцев, объединившихся для помощи своей армии.

Цензор.НЕТ публикует серию видеороликов о главных этапах противостояния с Россией.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Вічна пам'ять всім полеглим у війні !
    пс. Ганьба нинішній владі за репресії проти борців за вільну Україну.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    до сліз!
    оце і треба показувати...кожен день, замість реклами і телемагазинів !!!
  • 18c49ed2
    Героям слава !

    "Пам'ятай, хто почав войну", - серія роликів про російсько-українську війну - Цензор.НЕТ 7420
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