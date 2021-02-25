Новости Видео • Коронавирус и карантин

За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов. ВИДЕО

3 21749
По состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно.

У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры . Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день ", - пояснил глава Минздрава.

Также читайте: Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Топ Ган
    ...а вот и причина низких темпов, верно, степашка? За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 3370
    За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 813
  • Александр VVII
    600 человек в день. Понадобится 196 лет на 43 миллиона.
  • belge
    Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

    Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану. За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов - Цензор.НЕТ 9727
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости