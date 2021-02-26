Новости Видео • Коронавирус и карантин

Рост случаев COVID-19 был ожидаем и связан с высоким уровнем заболевания гриппом, - Ляшко. ВИДЕО

1 78419
Рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с ростом количества больных гриппом. Это привело к нагрузке на медсистему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, рост заболеваемости прогнозирован.

"Говорили, что в середине февраля ожидаем роста количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни может привести к пиковым нагрузкам на медсистему", - подчеркнул главный санврач.

Ляшко добавил, что для того, чтобы избежать большой нагрузки на медсистему в начале 2021 года ужесточали карантинные ограничения.

Читайте: Поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации, их семь, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Viktor Zotov
    когда нибудь конец этому п-цу настанет? Если не читать новости и не смотреть ящик, то рост заметен в одуревшей цене на продукты и коммуналке. Утомили уроды
  • Nataliia Radchenko
    Головне - тепер првселюдно оцим імунізатором провакцинувати владу, яка обіцяла це зробити привселюдно, думаючи тоді, коли обіцяла що то буде вакцина )
  • Вася Шевченко f77d76ba
    рост ожидался??? а меры какие-то предпринимались чтоб его сбить???
    что значит - ожидался (и ничего не делалось???) просто ожидалось...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости