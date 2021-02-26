Рост случаев COVID-19 был ожидаем и связан с высоким уровнем заболевания гриппом, - Ляшко. ВИДЕО
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Рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с ростом количества больных гриппом. Это привело к нагрузке на медсистему.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, рост заболеваемости прогнозирован.
"Говорили, что в середине февраля ожидаем роста количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни может привести к пиковым нагрузкам на медсистему", - подчеркнул главный санврач.
Ляшко добавил, что для того, чтобы избежать большой нагрузки на медсистему в начале 2021 года ужесточали карантинные ограничения.