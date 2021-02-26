Попавшие под санкции "самолеты Медведчука" перед заседанием СНБО перегнали в Швейцарию, - СМИ. ВИДЕО

Три из пяти чартерных самолетов, на оффшорных владельцев которых были наложены санкции из-за деятельности кума Путина нардепа Виктора Медведчука, перед заседанием СНБО (в период с 10 по 21 февраля) перегнали в швейцарский городок Сент-Галле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.info.

По данным издания, именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенного для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов.

Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, ведь народные депутаты в разные периоды пользовались бортами, записанными на эти фирмы. Третья компания записана на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Он уже успел заявить о том, что санкции были наложены ошибочно.

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Четвертая компания связана с бывшим нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Последний подтвердил, что компания принадлежит ему, на эту компанию зарегистрирован только самолет и также заявил об ошибочности наложения санкций.

Пятая компания WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Журналисты предполагают, что эта структура имеет отношение к компании с названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Последнего СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации журналистов "Схем", также может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

"Самолеты всех трех вышеназванных оффшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынник об ошибочности и несвязанность, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор. Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранс", которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", предназначенного для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу", - подчеркивает издание.

Также отмечается, что с этой швейцарской компанией и с ее владельцем - Анатолием Шефером связывают Виктора Медведчука и его окружение, которое зарабатывало на владении нефтепроводом.

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