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Лерос в приемной Ермака: "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й!". ВИДЕО

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Нардеп Гео Лерос пришел в приемную главы Офиса Президента Андрея Ермака, однако Ермак отказался встречаться с парламентарием. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос сообщил в Telegram, опубликовав видео.

В частности, нардеп пришел к Ермаку, чтобы тот объянил, почему за ним "следит СБУ".

"Я нахожусь в приемной Андрея Борисовича Ермака - главы Офиса Президента Украины. Так вот, человек побоялся спуститься со мной встретиться, чтобы объяснить какого черта за мной следит СБУ. И, пользуясь случаем, хочу попросить секретаря, к ней конечно, никаких вопросов, чтобы вы передали Андрею Борисовичу Ермаку, что он г#ндон. И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной идет, обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел нах#й". Спасибо", - сказал Лерос.

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  • wake up-UA
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  • Dack Cloud
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