"Где милиция, б####! Там убьют ее сегодня!" - в РФ полицейские не приехали на вызов во время убийства 23-летней студентки, несмотря на неоднократные звонки соседей. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, убийство произошло больше года назад - 14 января 2020-го. Точной информации о том, что же произошло за дверью квартиры, нет. По данным местных активистов, в день убийства 23-летняя Вера Пехтелева заехала к бывшему парню Владиславу Канюсу за вещами. Но у него были другие планы: за пару часов до этого он говорил своему брату, что убьет девушку. Изверг нанес Вере больше 50 ударов и в итоге задушил проводом от утюга. Вера несколько раз пыталась вырваться из квартиры, но палач ее оттаскивал. Соседи слышали женские крики и несколько часов подряд звонили в полицию и умоляли приехать. В конце концов не выдержали и сами выломали дверь, но девушка была уже мертва.
На кадрах видно, как в конце полицейский говорит другому: "сидеть будем все".
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На сегодня, суд не еще не принял решение о наказании виновных. 41-летнему начальнику смены дежурной части и 40-летнему старшему оперативному дежурному части отдела полиции "Ленинский" предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ "Халатность". По версии следствия, в январе 2020-го они получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе - драка. Полицейские зарегистрировали сообщение, но не отправили группу на проверку этой информации.
Бывшего парня студентки Веры обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). И рассмотрение этого дела откладывают уже в 7-й раз: в первый - из-за неявки подсудимого по болезни, а затем - из-за неявки в суд свидетелей. В следующий раз заседание должно состояться 2 марта.