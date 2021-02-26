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На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. ВИДЕО

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Во Львовской области нетрезвый водитель после проверки на состояние опьянения разбил лопатой служебный автомобиль патрульной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Львовской области.

Вчера, в половине двенадцатого ночи, на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская у населенного пункта Куликов, патрульные остановили автомобиль Renault Kangoo за неисправную подсветку номерного знака. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти проверку на устройстве Drager. Результат - 1,94 промилле.

"Патрульные начали оформлять административные материалы. Мужчина сел в свой автомобиль. Вдруг вышел, открыл багажное отделение и достав оттуда лопату начал крушить служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Теперь мужчине грозит ответственность по ч.1 ст.296 (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК. Водителю объявили о подозрении.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Интересно, сколько б прожил пересiчний американец, выкинь он такой фокус с полицейскими у себя в Штатах...
  • Грышка Распутный 2
    Не ламайте йому скрєпі, хай живе у свойому погребі...
  • Valery Greff
    На Львовщине пьяный водитель разбил лопатой автомобиль патрульной полиции - Цензор.НЕТ 7311
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