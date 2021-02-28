"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО
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Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.
Соответсвующее видео было обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — комментирует свои действия в ролике военком.
Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.