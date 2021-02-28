"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО

Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.