Новости Видео

"Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко. ВИДЕО

27 796159
Военком Гомельской области полковник Андрей Кривоносов, получивший от захватившего власть в стране "президента" Лукашенко на ВНС "заряд энергии и решительности", решил поделиться им с другими белорусскими военнослужащими.

Соответсвующее видео было обнародовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим", — комментирует свои действия в ролике военком.

Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.

Топ комментарии

  • Rhodesian
    Глубоко лизнул
  • er0re
    "Позвольте зарядиться вашей энергией!" - полковник ВС Беларуси Андрей Кривоносов показал беспрецедентное подобострастие перед узурпатором Лукашенко - Цензор.НЕТ 3693
  • Андрей погранец
    Прогиб зафиксирован) Да здравствует учение Чучхе!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости