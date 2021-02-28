"Ах ты е#аная! Конченая дура, тупая, я тебя сейчас у#бу!": подростки избивают сверстницу в 15-й школе Кривого Рога. ВИДЕО
44 757341
На территории школы №15 Дзержинского района Кривого Рога подростки избили свою сверстницу. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, видео избиения девушки опубликовал на странице в Facebook житель Кривого Рога Алексей Таймурзин.
"Школа №15 (Дзержинский район), подростки избивают сверстницу
Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!", - написал он под видео.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко