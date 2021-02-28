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"Ах ты е#аная! Конченая дура, тупая, я тебя сейчас у#бу!": подростки избивают сверстницу в 15-й школе Кривого Рога. ВИДЕО

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На территории школы №15 Дзержинского района Кривого Рога подростки избили свою сверстницу. ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, видео избиения девушки опубликовал на странице в Facebook житель Кривого Рога Алексей Таймурзин.

"Школа №15 (Дзержинский район), подростки избивают сверстницу

Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!", - написал он под видео.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Кривий Ріг_це взірець цивілізованої культури !!!)))
  • Наглая Морда
    депутат ВР
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це як мінімум, а можливо прем"єр ,та навіть преЗедент !!!)))
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