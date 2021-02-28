Из-за жестких правил приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины, - врачи. ВИДЕО

Из-за жёстких правил и особенностей упаковки препарата в некоторых областях приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня. В каждой ампуле — 10 доз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает канал "Дом".

"Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали", - рассказала Ольга Кобевко, инфекционист Черновицкой областной больницы.

В Минздраве отмечают, что не запрещают использовать остатки вакцины для тех людей, которые не входят в первую волну вакцинации. Чтобы не было недоразумений на местах - в регионы направили письменные инструкции.

"Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько - первым будет тот, кто имеет сопутствующие заболевания", - подчеркнул Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Украине от COVID-19 вакцинировали уже более 3 тысяч человек, за прошлые сутки, 27 февраля, - 90.