В супермаркете Николаева покупатель без маски распылил балончик в охранников, которые пытались его задержать. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на соцсети сообщает местное издание NikolaevPost. Видео инцидента опубликовали в сети.
"Сегодня в магазине АТБ, что на Колосе, произошел неприятный инцидент. Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Кассир не стала его обслуживать. Он положил ей деньги и пошёл на выход. Охрана пыталась его задержать, но мужчина распылил в них струю из газового балончика. Очевидцы говорят, что потом он сел в машину и беспрепятственно уехал", — говорится в описании к видео.
На видео можно видеть, что от газа пострадал один из охранников и случайные прохожие – на видео слышно, как люди кашляют.
Пострадавший охранник был готов продолжать драку, но его коллега его удержал. Сотрудники супермаркета вызвали на место полицию.