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В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО

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В оккупированном Россией Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные "власти" определили, как самострои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сказано на сайте российской оккупационной "администрации" города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.

"Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя", – говорится в информации на сайте "администрации".

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В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 "самостроев". По данным российского Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе "выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка".

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    ".... В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.....
    .... Сейчас работы идет полным ходом. В эти минуты большинство жильцов пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.
    На рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился....."

    Камни с неба летят уже как целый каменный дождь.
  • 18c49ed2
    Там еще веселее. Там в Ялте уже сносят дом вместе с жильцами, которые во время сноса пытаются спасти свои пожитки. Ну за что боролись, на то и напоролись.
  • 5 копійок
    А як би це були солдати НАТЬІ, то апще повбивали б.
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