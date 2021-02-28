В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО

В оккупированном Россией Симферополе из 267 объектов планируют снести 264, которые местные "власти" определили, как самострои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сказано на сайте российской оккупационной "администрации" города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.

"Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя", – говорится в информации на сайте "администрации".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 "самостроев". По данным российского Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе "выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка".

В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.