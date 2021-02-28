В захваченном РФ Симферополе хотят снести 264 объекта, которые оккупанты определили как "самострои". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как сказано на сайте российской оккупационной "администрации" города, в перечне под снос находятся: капитальные строения, киоски, павильоны, электросамокаты, гаражи, ворота, навесы, пристройки, металлические конструкции, ограждения.
"Устанавливаются собственники, им разъясняется неправомерность их действий и необходимость добровольного демонтажа конструкций. В случае, если собственников установить не удается, уведомления об их розыске размещаются на официальном сайте администрации Симферополя", – говорится в информации на сайте "администрации".
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В апреле прошлого года власти Крыма требовали снести 14 "самостроев". По данным российского Госстройнадзора Крыма, такие объекты выявили в Алуште (4 объекта), Феодосии (3 объекта), Ялте (5 объектов), Симферопольском районе (1 объект) и в Симферополе "выявлен незаконный двухэтажный объект капитального строительства на территории общего двора без отступа от границ смежного земельного участка".
В аннексированном Крыму и Севастополе местные власти борются с коммерческими строениями, которые объявили незаконными, в том числе под снос идут магазины, кафе, торговые палатки на рынках и пансионаты.