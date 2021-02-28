Новости Видео

Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

12 41871
Трое взрослых с подростком провалились под лед на водоеме в Днепре.

Об этом в Facebook пишет замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как же легко потерять свою драгоценную жизнь… Достаточно просто пойти прогуляться по тонкому льду, как сегодня утром в городе Днепр сделали трое взрослых мужчин, которые потянули с собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед. Еще 7-10 минут - и все бы они погибли от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции с позывным "Легион 313" в составе патрульных полицейского Сергея Меняйло и Олега Предвечного. Патрульные немедленно приняли все меры для спасения людей", - отметил он.

Сначала удалось вытащить подростка, а потом - взрослых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре таксист спас женщину, которая хотела покончить с собой. ВИДЕО

"Всех пострадавших с жалобами на самочувствие и переохлаждением каретами СМП и экипажем "Легион 313" доставили в больницу", - уточнил Геращенко.

По его словам, патрульных представят к ведомственным наградам Национальной полиции и МВД.

Также смотрите: Рыбака на льдине отнесло из Полтавской области в Кировоградскую, на надувной лодке его доставили на берег, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 01
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 02
Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в городе Днепр, - замглавы МВД Геращенко 03

Смотрите также: Столичные патрульные спасли 20-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть с 25 этажа. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Біле Пальто
    Героям слава!
  • Vedana
    Поліцейські - молодці, врятували недалеких. Чого лізти на лід ? В Україні такі сильні морози і товста крига ? Добре, що всі живі.

    А Геращенко - безграмотний пеньок.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    у нас в последние дни..просто ****ц с этим... дня не проходит чтоб кто-то не провалился под лед... который уже как бумага !!!! задолбали...
    Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1300

    .
    Патрульные Меняйло и Предвечный спасли четырех человек, провалившихся под лед в Днепре, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8173

    ..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости