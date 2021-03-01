"Если можно, я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и придумал для русского новое название. ВИДЕО
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Депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и перешел на русский, придумав для него новое название.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews, свой русский язык депутат облсовета назвал "восточно-украинским".
"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области..." - заявил чиновник.