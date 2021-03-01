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"Если можно, я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и придумал для русского новое название. ВИДЕО

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Депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и перешел на русский, придумав для него новое название.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews, свой русский язык депутат облсовета назвал "восточно-украинским". 

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области..." - заявил чиновник.

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  • Агамемнон
    Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы ...

    (С)
  • Рома Маестро
    "Проффесор, я давече новый язык придумал - ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ!!!"
    "Если можно я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и и придумал для русского новое название - Цензор.НЕТ 9416
  • Перехватчик
    Оштрафуйте его на сумму в гривнах эквивалентную 5 000 000 восточно-европейских рублей и порядок "Если можно я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и и придумал для русского новое название - Цензор.НЕТ 2538
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