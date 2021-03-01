Школьница из Лимана сделала видеоработу памяти десантника Юрия Власенко, погибшего при освобождении Лимана в 2014-м. ВИДЕО

Ученица 6-Г класса Лиманской ООШ I-III ст. №4 Донецкой обл. Мальованая Диана сделала творческую видеоработу, посвященную памяти десантника Юрия Власенко, погибшего в июне 2014 года при освобождении Лимана.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук Оксана Циба, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек живет до тех пор, пока его помнят! Творческая работа ученицы 6-Г класса Лиманской ООШ I-III ст. №4 Донецкой обл. Мальованой Дианы, посвященная Юрию Власенко из города Кропивницкого, солдату, телефонисту взвода управления 1-й минометной батареи 1-го аэромобильно-десантного батальона 79-й отдельной аэромобильной бригады, в / ч А0224, г.. Николаева, который первым погиб третьего июня 2014 года, защищая Лиманщину и территориальную целостность и независимость родной земли от российской агрессии", - отметила она.

Она также опубликовала видеоработу Дианы.