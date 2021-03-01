15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Дарницком районе Киева. ВИДЕО

В Дарницком районе Киева произошла трагедия. Из окна дома выпала 15-летняя девушка.

Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицины и медицины катастроф Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, с 6-го этажа выпала 15-летняя девушка. Разбилась насмерть. Ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. Полиция выясняет обстоятельства", - говорится в сообщении Центра.

Как пишет сайт "Сегодня", в полиции Дарницкого района данную информацию подтвердили. По данным правоохранителей, трагедия произошла в районе 11 часов вечера в воскресенье. Также полицейские устанавливают этаж, с которого выпала девочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.