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15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Дарницком районе Киева. ВИДЕО

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В Дарницком районе Киева произошла трагедия. Из окна дома выпала 15-летняя девушка.

Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицины и медицины катастроф Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, с 6-го этажа выпала 15-летняя девушка. Разбилась насмерть. Ребенок-сирота. Ее воспитывала бабушка. Полиция выясняет обстоятельства", - говорится в сообщении Центра.

Как пишет сайт "Сегодня", в полиции Дарницкого района данную информацию подтвердили. По данным правоохранителей, трагедия произошла в районе 11 часов вечера в воскресенье. Также полицейские устанавливают этаж, с которого выпала девочка.

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"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

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Топ комментарии

  • Tierre
    "Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьиx"

    Я фигею...у родителей новые семьи, потому ребенка просто бросили оба примата?
    Вот кааак можно было отказаться от своего ребенка? Что за нелюди??
  • Bicko Nelich
    пока родители, на лавочках цедили пиво из пластиковых бутылок, смотрели "сватов" или занимались другой ху...ёй, детей воспитывал интернет, худшая часть интернета, "одноглазики", "тик ток", говнорепперы\артисты вроде "Моргенштерна", ролики дегнератов в ютуб и т.п Выродить ребёнка ума много не нужно, но воспитать нужно потратить время, силы и вложить душу, но зачем? школа виновата и все остальные, кроме родителей, которые ложат болт на детей и не интересует их совсем, как и с кем ребёнок проводит время, чем интересуется ...
  • Серый Вовк
    Детьми надо заниматься ,просто МОР какой-то пошёл ...
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