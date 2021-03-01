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Степанов вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-служба Минздрава вела прямую трансляцию вакцинации министра здравоохранения.

Сначала министру измеряли давление, а затем он получил первую дозу вакцины. Он также призвал всех медиков последовать его примеру.

Отметим, что Степанов стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

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"По-моему, чувствую себя даже лучше, чем до вакцинации", - пошутил он после процедуры.

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Забьіли уточнить какой вкциной)
  • Підлога Маккартні
    Степанов вакцинировался от коронавируса - Цензор.НЕТ 1316
  • Денис Шпортун
    Ему плацебо укололи?
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