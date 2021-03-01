В Одессе за два дня вакцинировали 130 медработников: часть медиков отказалась, у 22 была температура и ухудшение самочувствия после прививки. ВИДЕО

130 одесских медработников уже получили прививки CoviShield индийского производителя Serum Institute в течение первых двух дней кампании вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщила замдиректора Одесского областного центра общественного здоровья Наталья Жураковская.

По ее словам, в первую очередь прививали сотрудников городской инфекционной больницы и ГКБ №5.

На сегодняшнем аппаратном совещании в Одесском городском совете директор муниципального департамента здравоохранения Елена Якименко заявила, что на первом этапе вакцинации планировалось привить 1028 жителей региона, в том числе 496 медицинских работников, девять сотрудников лабораторий, 231 работника неотложной помощи, 292 работников специализированных учреждений.

Якименко отметила, что 26 февраля начали вакцинацию в городской клинической инфекционной больнице, где было должны были вакцинировать 60 медицинских работников, но 26 медиков отказались от вакцинации, а у вакцинированных наблюдалось ухудшение здоровья.

"На следующий день у 22 вакцинированных наблюдалась повышенная температура от 37,2 до 38 градусов, ухудшение общего состояния здоровья", — сказала чиновник.

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Отказалась от вакцинации и значительная часть сотрудников городской клинической больницы №5:

"Изначально была информация, что будут вакцинировать вакциной Pfizer, — отметила Якименко. — Исходя из этого, формировались списки желающих. А когда получили вакцину AstraZeneca, то люди отказались ею вакцинироваться. Потребность в вакцине полностью удовлетворена, и даже есть лишняя".

В свою очередь в областном центре общественного здоровья утверждают, что, по их данным, отказы были нечастыми, а ситуацию специально нагнетают - "создается информационная волна".

"Я не могу сказать, что были массовые отказы. В каждом медицинском учреждении была другая ситуация, не обязательно из-за отказов, - кто-то из медиков этот день не пришел, потому что заболел или были какие то проблемы. А могли быть люди, которые наоборот хотели вакцинироваться, хоть их не было в списках", - рассказала Наталья Жураковская.

Что касается легкого недомогания после прививки, то это нормально, добавляет пресс-секретарь центра Анна Лесникова:

"Это прописано в документах Минздрава о вакцинации. Среди реакций — покраснение, отек на месте укола, лихорадка или озноб, головная боль или боль в суставах, увеличение лимфоузлов, тошнота, утомленное состояние и бессонница".

Отметим, что вакцина AstraZeneca поступила в Одессу во флаконах по 10 доз. Препарат из распечатанной ампулы необходимо использовать в течение шести часов, иначе он портится.

"Ни одна вакцина не была потрачена зря", - заявила Жураковская.

По ее словам, при вакцинации 130 медиков были израсходованы ровно 13 флаконов CoviShield.

Пока вакцинация проводится только в Одессе одной мобильной бригадой, которая может прививать до 100 человек в день.

По словам замдиректора центра общественного здоровья, сейчас готовится приступить к работе еще одна бригада. Через несколько дней их будет уже шесть, а к концу недели — десять. Тогда вакцинация выйдет за пределы областного центра.