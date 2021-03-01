На Житомирщине во время ссоры следователь ударил полицейскую: "Кто тебя, п#дараса, будет первым трогать?!". ВИДЕО

В городе Бердичев Житомирской области между двумя сотрудниками правоохранительных органов произошла ссора, которая переросла в драку. Открыто уголовное производство. Внимание! ненормативная лексика!

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Инцидент произошел ночью 1 марта.

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"По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими", - рассказала она.

По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.

"Они полицейские, их должностей я не знаю", - отметила Ващенко.

По информации "Житомир.інфо", конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.

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