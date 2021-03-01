На Житомирщине во время ссоры следователь ударил полицейскую: "Кто тебя, п#дараса, будет первым трогать?!". ВИДЕО
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Инцидент произошел ночью 1 марта.
"По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в Территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими", - рассказала она.
По ее словам, начальником ГУНП назначена служебная проверка. Степень тяжести нанесенных телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Руководитель пресс-службы не смогла указать, какие должности занимают указанные полицейские.
"Они полицейские, их должностей я не знаю", - отметила Ващенко.
По информации "Житомир.інфо", конфликт произошел между 23-летним следователем Житомирского горотдела полиции и 37-летней инспектором по админпрактике Бердичевского райотдела полиции.