Летчики Севастопольской бригады тренируют ведение воздушных боев на луцком аэродроме. ВИДЕО
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Учебные полеты в небе над Луцком осуществляют пилоты 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина. По словам командира части, полковника Виктора Меретина, летчики готовятся к ведению воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспiльне.
Авиаторы отрабатывают задачи на военном аэродроме "Луцк". Сейчас молодой летный состав выполняет сложные виды подготовки и готовится к ведению воздушных боев - одиночных и парных.
Севастопольская бригада тактической авиации на аэродроме возле Луцка дислоцируется третий год.