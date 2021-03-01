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Летчики Севастопольской бригады тренируют ведение воздушных боев на луцком аэродроме. ВИДЕО

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Учебные полеты в небе над Луцком осуществляют пилоты 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина. По словам командира части, полковника Виктора Меретина, летчики готовятся к ведению воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспiльне.

Авиаторы отрабатывают задачи на военном аэродроме "Луцк". Сейчас молодой летный состав выполняет сложные виды подготовки и готовится к ведению воздушных боев - одиночных и парных.

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Севастопольская бригада тактической авиации на аэродроме возле Луцка дислоцируется третий год.

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  • Николай Николаевич b96f438b
    Складається враження, що все в цій країні тримається не завдяки а вопрєкі...Дивлюсь на цих романтиків і перед очима спливають силуети гламурного бидла,що окупувало "верхи соціуму".Дупінські, ківи, бужанські та їхні тупі виборці...
  • Romk@
    Нонсенс - это не понять о чем речь в статье.
  • Виктор Сотник
    Превосходный планер ,электроника дерьмо.
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