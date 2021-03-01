Новости Видео • Коронавирус и карантин

Последние два месяца в Украине началась антивакцинальная вакханалия, появились COVID-коллаборанты, - Степанов. ВИДЕО

6 437100
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине отдельными силами ведется информационная компания против вакцинации.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это для того, чтобы максимально стимулировать людей, развеять те фейки и глупости, которые есть в нашей стране относительно качества вакцины, эффективности вакцины. Если вы посмотрите, 2 последних месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились коллаборанты COVID, они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтоб как можно меньший процент людей вакцинировался", - сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос о целях своей публичной вакцинации от коронавируса.

Степанов добавил, что план государства - привить 60% населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов вакцинировался от коронавируса. ВИДЕО

Топ комментарии

  • 133133
    Ковид-коллаборанты подкинули какую-то подделку вместо вакцины
  • 5 копійок
    Патамушта зеленим кловунам ніхто не вірить. Ви постійно брешите.
  • пётр ющенко b62df11f
    Причём подделку - самой третьесортной вакцины и не просто "подкинули", а купили втриторога за наши деньги, с прибылью для себя. Но при всём этом, у них ещё хватает наглости возмущаться недовольством адекватных людей... Кстати, зелёное чмо лично обещало самую лучшую вакцину и вакцинацию в самые передовые сроки...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости