В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин. ВИДЕО
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В Киеве сотрудники ГСЧС спасли двух мужчин, которые дрейфовали по Днепру на отколовшейся льдине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
1 марта в 16:10 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, на дрейфующей льдине находится два человека.
С помощью надувной лодки, мужчин спасли. Как выяснилось, граждане 1991 и 1994 г.р. прогуливались по льду, как вдруг льдина откололась.