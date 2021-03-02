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В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин. ВИДЕО

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В Киеве сотрудники ГСЧС спасли двух мужчин, которые дрейфовали по Днепру на отколовшейся льдине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

1 марта в 16:10 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, на дрейфующей льдине находится два человека.

С помощью надувной лодки, мужчин спасли. Как выяснилось, граждане 1991 и 1994 г.р. прогуливались по льду, как вдруг льдина откололась.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Они не выглядели жертвами стихии. Очень ловко управляли льдиной и уже почти догребли до берега. Еще чуть-чуть и сошли бы на берег без помощи спасателей...
  • Baden
    Папанинцы!
  • Филипп Филиппович Преображенск
    В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины 2 мужчин дебилов.
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