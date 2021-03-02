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Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов. ВИДЕО

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Исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", - сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов призвал украинцев не верить сообщениям "деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев".

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Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.

"Serum Institute –крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которые поставляются в 141 страну. Все без исключения их вакцины преквалифифированы ВОЗ. Эта вакцина (Covishield. - Ред.) - эффективна и может использоваться для защиты от COVID-19", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Уже даже есть первые добровольцы для вакцЫнации:
    Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов - Цензор.НЕТ 892
  • Oljik
    Вчені підтвердили високу ефективність вакцини AstraZeneca для осіб старше 70 років, - Степанов - Цензор.НЕТ 2700
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Речь об оригинальной англо-шведской вакцине.

    Вот это вы правильное и очень важное уточнение сделали. Нам Степанов рассказывает как эффективна вакцина Oxford/AstraZeneca. Возможно, хотя подобные утверждения не особо внушают доверие. Тем более из уст Степанова. Но, как говорится, оставим за скобками мои сомнения. Я соглашусь, что Oxford/AstraZeneca возможно эффективная вакцина. Мне просто не понятно какое отношение к данной вакцине имеет ее аналог Covishield. А то что это аналог, а не оригинал производимый на индийских фармацевтических мощностях, мне говорит то, что названия разные. Значит выпускается этот продукт аж никак не по лицензии либо данная лицензия весьма ограниченного типа, если сменили название конечного продукта. Иначе зачем менять название? Может конечно я ошибаюсь, но вот такие у меня соображения.
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