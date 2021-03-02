Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет, - Степанов. ВИДЕО
"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", - сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов призвал украинцев не верить сообщениям "деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев".
Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.
"Serum Institute –крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которые поставляются в 141 страну. Все без исключения их вакцины преквалифифированы ВОЗ. Эта вакцина (Covishield. - Ред.) - эффективна и может использоваться для защиты от COVID-19", - подчеркнул министр.