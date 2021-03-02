"Голос" требует создать ВСК по "делу вагнеровцев": "Общество должно знать, было предательство или нет". ВИДЕО

Партия "Голос" требует создать ВСК для парламентского расследования "дела вагнеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, позицию партии в этом вопросе озвучил с трибуны парламента нардеп Роман Костенко.

"Нам уже должно быть стыдно за то, что мы уже полгода не можем дать ответ на вопрос общества - было ли предательство высшего руководства государства. Я хочу обратиться к руководителям парламентских фракций с просьбой поддержать постановление о создании ВСК. Мы не должны скрывать правду, и общество должно знать, было ли предательство или нет", - заявил Костенко.

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