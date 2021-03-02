Рада одобрила в первом чтении законопроект об институте старост. ВИДЕО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4535, усовершенствующий институт старост.

Принятие соответствующего решения поддержали 273 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Авторы законопроекта, в частности, предлагают внести изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" и определить понятие "старостинский округ", уточнить статус старосты.

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Согласно законопроекту, старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению сельского, поселкового, городского головы по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью, проведенного в старостинском округе).

Законопроект оговаривает, что староста работает в соответствующем совете на постоянной основе и не может совмещать свою служебную деятельность с другой работой, в том числе на общественных началах (за исключением преподавательской, научной и творческой во внерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью.

В соответствии с законопроектом старостинский округ образуется в составе населенного пункта (населенных пунктов), на территории которых проживает не менее полутора тысяч жителей.

Из законодательства также исключается норма о досрочном прекращении полномочий старосты.