Проект "Без цензуры": Как "слуги" и Оксана Марченко объявили войну украинскому языку. ВИДЕО

Слуги народа, ОПЗЖ и Оксана Марченко объединили усилия, и если вы думали, что за что-то хорошее то нет. Им очень не нравится закон о языке, в частности - об украинском языке в сфере обслуживания.

Как " слуги народа "подыгрывают ОПЗЖ, а еще - жареные факты об Александре Корниенко – в свежем" Без цензуры " от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Крестовый поход против украинского языка объявили "слуга" Александр Корниенко и Лиза Богуцкая, вместе с другими однопартийцами, и украинофобы из ОПЗЖ. Кстати, последние еще и синхронизируют антиукраинские усилия в регионах. Так, в Днепре настоящий "новый русский" Геннадий Гуфман игнорирует закон о языке в сессионном зале и называет русский "восточно-украинским языком".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно этой статье, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Требование касается также предоставления образовательных, социальных, юридических, транспортных и других услуг, медицинского обслуживания.