В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО
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Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов вблизи линии соприкосновения с их практическим развертыванием и наведением на цели огневого поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Кроме того, по данным украинской разведки, противник совершенствует инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.
Кроме того, с начала этого года в ходе занятий по инженерной подготовке в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.
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