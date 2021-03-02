В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов вблизи линии соприкосновения с их практическим развертыванием и наведением на цели огневого поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Кроме того, по данным украинской разведки, противник совершенствует инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений.

Кроме того, с начала этого года в ходе занятий по инженерной подготовке в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие.

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