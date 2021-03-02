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"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за поддержку в урегулировании ситуации на Донбассе, а также выразил надежду на дальнейшую мобилизацию давления стран ЕС на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с Мишелем на Донбассе.

"Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе. Это сильный сигнал. Благодарю, что ваше путешествие в Украину началось именно с Донбасса", - отметил президент.

Зеленский выразил благодарность ЕС и Мишелю за политическую поддержку Украины, за дипломатическое, за санкционное давление на РФ из-за невыполнения Минских договорённостей и оккупацию украинских территорий.

"Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жесткую позицию касательно российской агрессии против Украины", - добавил глава государства.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    "Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1882
  • Алексей Достоевский
    А может сам чего попробуеш?
  • Олександр Дніпро
    - грудень 2020р. зєлєнській отримує роялті від діяльності своєї росєйської фірми "ГрінФілм" у розмірі майже 4 млн.грн.
    - січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.

    тисни на русню як зєлєнській ! )))
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