Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен. ВИДЕО
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Председатель парламента Дмитрий Разумков показал журналистам работу новой сенсорной кнопки в Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Разумков отметил, что таким образом сегодня "вопрос борьбы с кнопкодавством в стенах Верховной Рады решен".
"Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.