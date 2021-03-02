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Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен. ВИДЕО

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Председатель парламента Дмитрий Разумков показал журналистам работу новой сенсорной кнопки в Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что таким образом сегодня "вопрос борьбы с кнопкодавством в стенах Верховной Рады решен".

"Я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавит в стенах Верховной Рады ни мы, ни вы просто уже не сможем", - сказал нардеп.

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  • Маркиз
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  • ХОРТ
    Бидві руки на кнопках??? А як же ж тепер голосуватиме Ківа?
  • Злий Грицько
    Тобі прямо Порошенко в гузні свирбить Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 1567
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