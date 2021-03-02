"Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО
Об этом Зеленский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, своим личным примером он демонстрирует, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна.
"Бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент сообщил, что количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих.
"Да, вакцинация является добровольной. Но ответственность за здоровье и безопасность - свою и своих близких - обязательна. Все мы хотим вернуться к привычной, нормальной жизни. Без карантина, ношения масок и соблюдения дистанции. Вакцинация от COVID-19 - ключ к этому.
Коронавирус не исчезнет сам собой и сам себя не победит. Поэтому призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой.
Видео телеканал ДОМ