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"Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы вернуться к привычной жизни: без карантина, масок и соблюдения дистанции.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, своим личным примером он демонстрирует, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна.

"Бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих.

"Да, вакцинация является добровольной. Но ответственность за здоровье и безопасность - свою и своих близких - обязательна. Все мы хотим вернуться к привычной, нормальной жизни. Без карантина, ношения масок и соблюдения дистанции. Вакцинация от COVID-19 - ключ к этому.
Коронавирус не исчезнет сам собой и сам себя не победит. Поэтому призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский привился от COVID-19 вакциной Oxford/Astrazeneca на передовой.

Видео телеканал ДОМ

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Топ комментарии

  • Шимус
    "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2282
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось я хворів ще у кінці червня - на початку липня 2020 року. І у мене дотепер є антитіла. І мені потреби вакцинуватися немає. Зєлєнскій же начебто "хворів" зовсім недавно, але дуже рекламно. І де ж ділись його антитіла? Одне з двох - або він на КОВІД не хворів, або те, чим він з такою помпою на камеру коловся - не вакцина.
  • Игорь Монахов
    ПНХ Клоун !!! И "Не делай Нам нервы" чучело !!! "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1273
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