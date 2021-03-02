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Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть. ВИДЕО

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Председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины, которая осталась у мобильной бригады после работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацслужбы здоровья.

Вакцинацию провели в рамках публичной кампании в Киевской городской клинической больнице №1 вакциной AstraZeneca (CoviShield).

"Хочу на собственном примере показать, что вакцинироваться - это безопасно. И призываю не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии", - отметил Андрей Виленский.

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Сведения о лицах, получивших вакцину от COVID-19, вносят в электронную систему здравоохранения. Это обязательное условие договора по направлению вакцинации. Для оплаты работы мобильной команды по вакцинации по договору будут использоваться только данные электронных медицинских записей.

Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть 01

Напомним, 1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Зєбіли ідіть ви в сраку зі своїм фуфломіцином!

    Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть - Цензор.НЕТ 5231
  • SerjUA
    Купили какой-то шмурдяк и теперь рекламируют....
    Маркетологи....
  • Джетро
    Після слів "медведчуківсько-порошенківського..." можна далі не читати.
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