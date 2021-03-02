Глава НСЗУ Виленский привился CoviShield и призвал следовать этому примеру: Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски заболеть. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацслужбы здоровья.
Вакцинацию провели в рамках публичной кампании в Киевской городской клинической больнице №1 вакциной AstraZeneca (CoviShield).
"Хочу на собственном примере показать, что вакцинироваться - это безопасно. И призываю не бояться и записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Эффект от вакцинации всегда выше, чем риски. А от темпов вакцинации в нашей стране зависит здоровье и жизнь наших граждан, а также то, сколько денег из бюджета государство потратит на преодоление пандемии", - отметил Андрей Виленский.
Сведения о лицах, получивших вакцину от COVID-19, вносят в электронную систему здравоохранения. Это обязательное условие договора по направлению вакцинации. Для оплаты работы мобильной команды по вакцинации по договору будут использоваться только данные электронных медицинских записей.
Напомним, 1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.
2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.