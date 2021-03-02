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Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик. ВИДЕО

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Башня рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль рабочих, которые приехали ее ремонтировать.

Инцидент произошел в Тверской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Коммунальщики приехали ремонтировать водонапорную башню. Но стоило им приступить к ремонту, как башня рухнула на их автомобиль.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

В момент падения в машине никого не было. Ни башня, ни автомобиль восстановлению не подлежат.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    эпичные долб..***)
  • Dack Cloud
    работа по руськи..
  • Шрек Баблокат
    Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик - Цензор.НЕТ 2000
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