Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик. ВИДЕО

Башня рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль рабочих, которые приехали ее ремонтировать.

Инцидент произошел в Тверской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Коммунальщики приехали ремонтировать водонапорную башню. Но стоило им приступить к ремонту, как башня рухнула на их автомобиль.

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В момент падения в машине никого не было. Ни башня, ни автомобиль восстановлению не подлежат.

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