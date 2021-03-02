Ремонтники в России уронили водонапорную башню на свой УАЗик. ВИДЕО
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Башня рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль рабочих, которые приехали ее ремонтировать.
Инцидент произошел в Тверской области РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Коммунальщики приехали ремонтировать водонапорную башню. Но стоило им приступить к ремонту, как башня рухнула на их автомобиль.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
В момент падения в машине никого не было. Ни башня, ни автомобиль восстановлению не подлежат.
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