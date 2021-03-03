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Год назад в Украине выявили первого больного COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

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3 марта 2020 года Украина проснулась в новой реальности, ведь ровно год назад в стране выявили первого больного коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19. Это произошло 3 марта 2020 года. И именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубикон, от которого начался отсчет борьбы наших медиков с мировой пандемией коронавируса", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, Украина "встретила пандемию с почти разваленной системой здравоохранения".

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
  • Shu Shu
    И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
  • Shu Shu
    Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
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