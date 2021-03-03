Рада предварительно одобрила отмену сезонного перевода часов. ВИДЕО
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об исчислении времени, который предусматривает отмену сезонного перевода часов.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 277 нардепов.
Законопроект предусматривает, что Украина должна остаться на зимнем времени.
По словам нардепа "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы в этом году не переходить на летнее время.
Она также рассказала, что если законопроект не успеют принять в марте, то последний переход на зимнее время произойдет в октябре 2021 года.