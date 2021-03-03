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Рада предварительно одобрила отмену сезонного перевода часов. ВИДЕО

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об исчислении времени, который предусматривает отмену сезонного перевода часов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 277 нардепов.

Законопроект предусматривает, что Украина должна остаться на зимнем времени.

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По словам нардепа "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы в этом году не переходить на летнее время.

Она также рассказала, что если законопроект не успеют принять в марте, то последний переход на зимнее время произойдет в октябре 2021 года.

Топ комментарии

  • Михайло Козочкін
    Ці ідіоти крадуть в українців годину світлого часу наприкінці дня, і змушують спати чи не серед ночі під сяючим сонцем.
    Крім того, вони похєрили необхідність діяти синхронно з ЄС у цьому питанні.
  • Сергей Глушко 0a23ec55
    Это, может, и удобно, чтобы не было путанницы с переводом времени, но летом, ночь будет наступать примерно в 21:00, а светать в 2 часа ночи. С летним временем было как-то удобней в этом плане.
  • Харьков Сумской
    Бред.
    В марте месяце будет в 5 утра светло. Зачем?
    Умные люди придумали подарить этот час вечеру...
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