Рада предварительно одобрила отмену сезонного перевода часов. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4201 об исчислении времени, который предусматривает отмену сезонного перевода часов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 277 нардепов.

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Законопроект предусматривает, что Украина должна остаться на зимнем времени.

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По словам нардепа "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, парламент надеется принять законопроект до 25 марта во втором чтении, чтобы в этом году не переходить на летнее время.

Она также рассказала, что если законопроект не успеют принять в марте, то последний переход на зимнее время произойдет в октябре 2021 года.