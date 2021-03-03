Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал источник.
Эту информацию подтвердил ТСН начальник департамента Офиса Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин задерживать у нас нет, согласно действующего Уголовно-процессуального кодекса, к сожалению. Завтра утром подаем подаем ходатайство в Печерский райсуд об избрании меры пресечения содержание под стражей", - отметил он.
Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).
25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.
26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.