SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался. ВИДЕО
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Испытания разработанного компанией SpaceX Илона Маска прототипа космического корабля Starship 3 марта были прерваны за 0,1 секунды до старта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) был готов к испытательному полету, но в последний момент перед взлетом двигатели корабля были остановлены, и SpaceX объявила, что полет прерван.
По данным The New York Times, старт отложили на несколько часов из-за проблем с одним из двигателей.
Во время повторных испытаний SpaceX впервые удалось провести успешную посадку Starship, но после приземления прототип взорвался.
Напомним, восьмой и девятый прототипы Starship взорвались при посадке в ходе летных испытаний в декабре 2020-го и феврале 2021 года.