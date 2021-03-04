Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил причины, по которым Украина поздно начала вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

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"Здесь тот случай, когда не все зависело от денег. Деньги закладывались и в прошлом году, и в бюджет этого года. Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе - это вакцинирование", - рассказал Разумков.

По словам спикера парламента, Кабмин вел сложные переговоры для получения вакцины.

"Много чего зависело даже не от средств, а от переговоров, и будем откровенны, в этом плане Кабмину было непросто, потому что желающих получить вакцину намного больше, чем тех возможностей, которые сегодня есть по производству вакцин. Надеюсь, что мы понемногу начнем выходить из этой ситуации, есть уже одна вакцина, сейчас речь идет о том, что будут другие", - сказал Разумков.

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